De AEX sloot 0,5% hoger op 529,3 punten. De AMX ging 0,8% vooruit naar 816,5 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook groen. Frankfurt en Parijs klommen 0,4% respectievelijk 0,3%.

Beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro MeesPierson wijst erop dat de handel voornamelijk in het teken stond van de toelichting door de Amerikaanse centrale bank op het rentebesluit woensdagavond. „De Fed zal aangeven in hoeverre de balans vanaf oktober wordt afgebouwd. De markt rekent op zo’n $20 miljard per maand. De rente blijft ongewijzigd en ik reken ook niet op een verhoging in december. Maar de kans hierop wordt wel reëel, mocht de inflatie de komende twee maanden blijven stijgen.”

Wessels ziet de verkrapping van het monetaire beleid als één van de risico’s voor beleggers. „Je weet nooit zeker hoe de markt op maatregelen zal reageren. Onder meer de geopolitieke spanningen en de Brexit kunnen eveneens voor meer volatiliteit zorgen, zeker gezien de behoorlijke waarderingen.”

De beleggingsstrateeg stelt wel dat het algehele plaatje solide oogt. „De wereldeconomie herstelt en de bedrijfswinsten zijn goed, waarvan aandelen profiteren.”

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus toont zich nog iets positiever. „Vooral de gunstige macro-economische berichten helpen de aandelenkoersen. Gelet ook op de lage rentes blijven aandelen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde ASML met een plus van 2,3% aan kop, dankzij een adviesverhoging naar ’kopen’ door het Amerikaanse handelshuis Susquehanna.

De verzekeraars waren eveneens gevraagd. Aegon en NN wonnen 1,7% en 1,2%.

Kabel- en telecombedrijf Altice sloot 1,5% lager, ondanks een adviesverhoging naar ’kopen’ door Deutsche Bank. Biotechnologiebedrijf Galapagos verloor 1,4%.

In de Midkap blonk OCI uit met een koerssprong van 6,9%, gesteund door hogere kunstmestprijzen.

TKH dikte 2,3% aan na een sterke verhoging van het koersdoel door ING, bij een herhaald koopadvies.

Corbion klom 0,3%. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic neemt het failliete Amerikaanse bedrijf TerraVia over voor $20 miljoen.

Voedingsbedrijf Wessanen verloor 0,5%, na door het Duitse Berenberg van de kooplijst te zijn gehaald.

Smallcap SIF hield de opgaande lijn vast met een 1,8% hoger slot in reactie op de eerdere aankondiging om te gaan samenwerken met een Taiwanese partner.

Op de lokale markt blonk Pharming zonder concrete aanleiding met een plus van 12,6% uit, waarmee het biotechnologiebedrijf op het hoogste niveau sinds medio 2014 belandde.

