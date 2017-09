Heineken krijgt dreun op lager Damrak

De AEX-index noteerde dinsdag rond 09:15 uur 0,2% lager op 528,5 punten. De Midkap stond tegelijkertijd vrijwel onveranderd op 816,7 punten.

De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt stonden alledrie 0,1% lager.

Op Wall Street kreeg de Dow Jonesindex er gisteren 0,4% bij. De Nikkei ging dinsdag 0,5% omhoog.

Beleggers doen het rustig aan vanwege mogelijke verrassingen door de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

Op het Damrak valt Heineken op met een koersval 3,7% naar €84,31 euro. Grootaandeelhouder Fomento Economico Mexicano heeft een belang van ruim 5% in aandelen Heineken verkocht tegen een prijs van 84,50 per aandeel. Dat is een flinke korting op de slotkoers van €87,59 gisteren.

Stevig verlies is er ook voor voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever met een daling van 0,8%.

De hoofdfondsen worden aangevoerd door chipmachinefabrikant ASML met een winst van 0,9%.

In de Midkap gaat navigatiebedrijf TomTom aan kop met een winst van 1,3%. TomTom kondigde aan voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Daarmee zegt de navigatiespecialist te willen voldoen aan de verplichtingen van zijn optie- en aandelenplan.

Grootste daler bij de middelgrote fondsen is trustkantoor Intertrust, dat zijn financieel directeur Maarten de Vries verloor aan AkzoNobel. De Vries treedt daar per 1 januari aan. Intertrust daalde 3%, Akzo Nobel verloor 0,3%.

Biotechtbedrijf Pharming kreeg er 4,3%. Maandag won het aandeel al bijna 20%, na vermelding in een brief van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die noemde het medicijn Ruconest van de biotechnoloog een van in totaal vier middelen die een goede vervanging zijn voor het door leveringsproblemen getroffen product Cinryze.

De euro was $1,1982 waard, tegen $1,1950 een dag eerder. Brentolie kostte 0,1% meer op $55,60 per vat.