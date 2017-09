Weinig actie AEX op Prinsjesdag

De AEX-index noteerde dinsdag rond kwart voor vier 0,1% lager op 528,77 punten. De Midkap stond ook 0,1% in de min op 815,65 punten.

De beurzen van Parijs (+0,2%) en Frankfurt (-0,1%) kwamen ook nauwelijks in beweging

Beleggers keken de kat uit de boom met het oog op de Federal Reserve, die vandaag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en woensdagavond het rentebesluit bekend maakt. Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat de aandacht vooral uitgaat naar de toelichting van Fed-president Janet Yellen op het rentebesluit. „De rente blijft naar verwachting ongewijzigd, maar Yellen zal mogelijk een eerste aanzet gaan geven met het terugschroeven van de enorme balans bij de Fed. Om de de economische groei niet de nek om te draaien, zal dat echter niet al te hard gaan. Gelet op de oplopende inflatie in de VS sluit ik niet uit dat de Fed aan het einde van dit jaar nog in actie zal komen met een nieuwe rentestap.” Op Wall Street vervolgden de Amerikaanse beurzen bescheiden de weg omhoog met nieuwe records voor de Dow Jones-index en de S&P500.

Verder werpen de Duitse verkiezingen van komende zondag hun schaduw vooruit. Nijkamp gaat er van uit dat bondskanselier Angela Merkel er met overwinning vandoor zal gaan, maar dat de vorming van een nieuwe coalitie bij onze oosterburen nog geen gelopen race is. De Troonrede en de miljoenennota van het demissionaire kabinet hadden nauwelijks impact op het sentiment.

Mits onverwachtse gebeurtenissen uitblijven houdt Nijkamp er rekening mee dat er voor de aandelenmarkten nog meer in het vat zit. „Gezien de verwachte verbetering van de winstgevendheid bij bedrijven over het derde kwartaal kan er richting het einde van het jaar nog wel een sprintje worden ingezet.”

Op het Damrak viel Heineken in negatieve zin op met een aderlating van 3,9% naar €84,19 na de melding van grootaandeelhouder Fomento Economico Mexicano een belang van ruim 5% in Heineken af te stoten tegen een prijs van €84,50 per aandeel, een flinke korting op de slotkoers van €87,59 een dag eerder. Femsa houdt nog een belang van 8,6% in de Nederlandse bierbrouwer.

Het volatiele kabelbedrijf Altice werd eveneens van de hand gedaan met een daling van 3,3%. Voor ArcelorMittal werd 1,2% minder betaald.

In de AEX konden biotechbedrijf Galapagos (+1,3%) en Randstad (+1,4%) op de meeste kopersinteresse rekenen. Supermarktconcern Ahold Delhaize dikte 1,1% aan. ASML tikte een nieuwe mijlpaal van boven de €140 aan met een plus van 0,9%.

In de Midkap ging halfgeleiderbedrijf Besi aan kop met een koerswinst van 1,9%.

TomTom kondigde aan voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Daarmee zegt de navigatiespecialist te willen voldoen aan de verplichtingen van zijn optie- en aandelenplan. Het aandeel stond fractioneel in de plus.

Trustkantoor Intertrust ging in de uitverkoop met een verlies van 4,8%. Het vertrek van de eind vorig jaar begonnen financieel directeur Maarten de Vries naar AkzoNobel werkte negatief door op de koers. Eerder dit jaar kondigde Intertrust-voorzitter David de Buck al aan om in mei 2018 zijn termijn niet verlengen. PostNL moest 1% terrein prijsgeven.

Lokaal fonds Pharming kreeg er 8,3% bij. Maandag knalde het aandeel al omhoog na vermelding in een brief van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die noemde het medicijn Ruconest van de biotechnoloog een van in totaal vier middelen die een goede vervanging zijn voor het door leveringsproblemen getroffen product Cinryze.

Het Noors-Russische telecombedrijf Veon (het voormalige Vimpelcom) stond zonder duidelijke aanleiding stevig onder druk en daalde 8,4%.