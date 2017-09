Vreugde om staal op Fed-dag

De AEX-index noteerde even na half tien 0,1% hoger op 529 punten. De Midkap-index raakte 0,1% kwijt op 815,43 punten.

Elders in Europa was er bij de start ook weinig beweging. Frankfurt en Parijs wonnen beide 0,1%.

Vandaag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) en in het bijzonder op de toelichting van Fed-president Janet Yellen die naar verwachting vanavond meer duidelijkheid zal geven over de stappen die gezet gaan worden om de enorme balans af te bouwen. Wall Street deed het gisteravond rustig aan met kleine plussen waarmee de recordstanden van de Dow Jones-index en de S&P500 verder werden aangescherpt.

Ook in Azië deden beleggers het kalm aan in de aanloop naar de uitkomsten van de Amerikaanse rentevergadering. De Nikkei-index in Japan sloot vanochtend fractioneel in de plus.

In de AEX was Arcelor Mittal in trek met een plus van 0,9% gesteund door de krachtenbundeling in de staalsector in Europa tussen het Duitse ThijssenKrupp (+4,8%) en Tata Steel IJmuiden.

KPN volgde met een plus van 0,5%. SBM Offshore kreeg er eveneens 0,5% bij.

Heineken liet een herstel van 0,3% zien na de tik van een dag eerder in reactie op het nieuws dat het Mexicaanse Fems zijn belang in de Nederlandse brouwerij deels verkocht.

Aan de andere kant liet Aalberts 0,9% liggen, terwijl Boskalis 0,5% moest afstaan.

In de Midkap kwam Intertrust de aderlating van een dag eerder deels te boven met een vooruitgang van 1,4%.

Arcadis zat in de achterhoede met een koersdaling van 1,8%.

Op de lokale markt zette Pharming de opgaande lijn voort met een 0,9% hogere notering.

