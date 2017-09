De AEX-index behield rond elf uur 0,1% winst bij 530,8 punten. De AMX noteerde toen 0,1% verlies bij 816,2 punten.

Beurzen in heel Europa gingen gemiddeld met dezelfde stijging mee omhoog. Commerzbank won 4,5%. Hannover Re stelde zijn winstverwachting neerwaarts bij door de orkaanschades.

Wall Street sloot woensdag licht in de plus. Reagerend op de verwachting van de Federal Reserve om de rente dit jaar nog een keer te verhogen. De rente bleef onveranderd. In reactie ging de euro licht achteruit tot $1,19. De Nederlandse tienjarige staatsobligatie verloor 0,7% tot 0,557%.

Om 16 uur vanmiddag staan de leading indicators op de rol.

Vanochtend sloot de Nikkei vooral hoger op dat besluit. De Bank of Japan liet zijn beleidsrente ongewijzigd. Wel waarschuwde een nieuw lid voor de onhoudbaarheid van het bestaande beleid.

Onder het macronieuws viel eerder de toename aan Nederlandse investeringen op. Het consumentenvertrouwen in Nederland nam daarentegen licht af. Er kwamen meer mensen aan het werk en de prijzen van koopwoningen stegen verder.

Bij de hoofdfondsen noteerde verzekeraar Aegon 2,3% winst. Zwaargewicht ING steeg met 1,2%. Verzekeraar NN Group dikte 1,1% aan. Het plaatst voor €5 miljard aan obligaties.

ABN Amro (+0,3%) begon een nieuwe online kredietdienst voor het mkb. Sectorgenoot UniCredit zou interesse hebben in Commerzbank. Ingenieursbedrijf Arcadis (-0,2%) kreeg een order voor een project in Den Haag.

Shell steeg met 1%, terwijl de olieprijs met 0,3% terugliep. SBM Offshore won 0,6%. Maar staalmaker ArcelorMittal zakte 1,3% weg. De Duitse mededingingsautoriteit deed, na een onderzoek bij sectorgenoot Salzgitter.

Defensieve aandelen als Heineken (-0,9%) en Unilever (-0,6%) drukten het resultaat. KPN raakte 0,6% kwijt. Telenor verkocht 5,1% belang in Veon, het voormalige Vimpelcom.

Kunstmestverwerker OCI pluste bij de midkapfondsen 1,5% in waarde. Onderin stond daar Besi met 1,5%. Klant Apple kocht hardwareonderdelen van HTC en erkende bij de ontwikkeling van de Apple Watch productieproblemen te hebben.

ABN Amro ziet dat ASR (-0,3%) overnames zal kunnen doen, en noemt verzekeraars Yarden en Monuta.

ICT Group liet 2,6% liggen.

Raambekledingsbedrijf Hunter Douglas won 1,4%.

