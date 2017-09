Biotech geliefd op vlak Damrak

Om kwart voor drie stond de AEX 0,1% hoger op 528,7 punten. De AMX zakte 0,2% naar 815,4 punten.

Elders in Europa kwamen de beurzen ook nauwelijks in beweging. Frankfurt won 0,1% en Parijs leverde 0,3% in.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Dat beleggers nauwelijks reageren op de Duitse verkiezingsuitslag vindt beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus niet vreemd. „Deze viel iets slechter voor Merkel uit dan werd voorzien, waardoor de formatie van een nieuwe regering ook meer tijd in beslag zal nemen. Maar dat is geen probleem nu het goed gaat met de economie.”

Schutte denkt dat ook de hele week rustig zou kunnen verlopen. „Tenzij bijvoorbeeld de spanningen rond Noord-Korea weer zouden oplopen. Maar economisch gezien staat er weinig op de agenda. Misschien dat window dressing (het aanpassen van beleggingsportefeuilles zodat deze er mooier uitzien, red.) de aandelenkoersen nog wat in beweging kan brengen.”

Uitzender Randstad ging bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 1,4% aan kop. De informatieleveranciers Relx en Wolters Kluwer volgden met plussen van 1,2% en 1,1%. Biotechnologiebedrijf Galapagos klom 0,9%.

Unilever schreef 0,5% bij. Het voedings- en schoonmaakmiddelenconcern koopt voor bijna €2,3 miljard het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea.

Staalconcern ArcelorMittal was hekkensluiter met een verlies van 1,2%.

DSM daalde 0,4%, hoewel het speciaalchemiebedrijf door de Amerikaanse zakenbank Bernstein van de verkooplijst werd gehaald. De strategie-update komt in de eerste helft van 2018 naar buiten, eerder dan aanvankelijk de bedoeling was.

ABN Amro zakte 0,1%, ondanks een adviesverhoging naar ’kopen’ door Deutsche Bank.

In de Midkap ging PostNL met een winst van 1,9% aan kop.

BAM was met een min van 3,7% de grootste daler. Onderzoek naar de instorting van een door BAM gebouwde parkeergarage bij Eindhoven Airport, toont aan dat deze het gevolg is van een technische fout.

Flow Traders zakte 2,5%, na door UBS van de kooplijst te zijn gehaald. De Zwitserse bank wijst erop dat het handelshuis nog altijd last heeft van de rust op de financiële markten.

Verzekeraar ASR daalde 0,1%, in reactie op de voorgenomen overname van de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments.

Bij de smallcapfondsen werd maaltijdenbezorger Takeaway.com 0,6% meer waard. Concurrent Deliveroo haalde €322 miljoen aan nieuwe financiering op bij investeerders.

Op de lokale markt stalen de biotechnologiebedrijven de show. De speciale beoordeling die Kiadis vorige week in de VS van de FDA kreeg voor zijn belangrijkste medicijn, stuwde de koers nog eens 21,6% omhoog. Pharming, dat profiteert van leveringsproblemen bij een vooraanstaande concurrent, steeg 12,3%.

