Platform voor online huren

Tijdens zijn studie Bedrijfskunde runde Duijvestijn een klein verhuurbedrijf in audio- en videoproducten als beamers en projectieschermen. Na zijn studie begon hij een online marketingbedrijf, maar hield zijn verhuurbedrijf.

„De kennis die ik opdeed bij mijn marketingbureau paste ik toe bij het verhuurbedrijf, waardoor het steeds beter vindbaar was in Google. De vraag kwam uit het hele land, terwijl het aanbod zich in Amsterdam bevond. Dat leverde logistieke problemen op.”

Ook merkte Duijvestijn dat klanten verhuur niet als product zagen, maar als dienst. „Mensen die een partytent bestelden, wilden dat deze gebracht en opgezet zou worden en afgebroken en opgehaald.”

In plaats van zijn verhuurbedrijf te laten groeien, besloot Duijvestijn een online platform te ontwikkelen waar verhuurbedrijven zich bij kunnen aansluiten. Hij keek daarbij goed naar succesformules als Booking.com en Airbnb.

„Op basis van een ingevoerde postcode verschijnt het beste aanbod. De selectie wordt nauwkeuriger als de klant meer informatie geeft, bijvoorbeeld het aantal genodigden bij een feest. Naast het gewenste product, geven we suggesties voor aanverwante artikelen, zoals statafels bij een feesttent.”

In eerste instantie was het idee om allerlei soorten producten van slijptollen tot auto’s via het platform te verhuren, maar daar kwam Duijvestijn op terug. „Om kwaliteit te kunnen leveren, focussen we ons voorlopig alleen op horeca en entertainment.”

Inmiddels hebben zo’n duizend verhuurders zich aangesloten. Zoef etaleert hun producten en handelt de betalingen af in ruil voor een commissie van 20%.