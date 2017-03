Het toverwoord is blockchain. „Deze technologie maakt het mogelijk de levensloop van een kaartje van a tot z te volgen”, legt oprichter Maarten Bloemers uit.

Bloemers is net als medeoprichters Tom Roetgering en Ivo van der Wijk niet afkomstig uit de muziekbranche. „Ik ben advocaat en volgde vanuit die hoedanigheid de blockchaintechnologie. Door contracten vast te leggen in blockchain, is tussenkomst van een rechter minder snel nodig en kun je geld besparen.”

Het idee voor ticketverkoop via blockchain ontstond nadat Bloemers een radioprogramma luisterde dat over de zwarte handel van tickets ging. „Iemand zei dat niemand de authenticiteit van kaarten kon garanderen en ik moest direct aan blockchain denken.”

Met goede vriend Roetgering besloot hij een hackathonwedstrijd rond het idee uit te schrijven in Oekraïne. Het werd een succes. „We zaten met een beproefd concept terug in het vliegtuig.”

Het systeem van GUTS maakt het voor artiesten en promoters mogelijk om kaarten rechtstreeks aan fans te verkopen. Van elk kaartje is te zien wie het in bezit heeft. Als een kaartje wordt doorverkocht genereert het systeem een nieuwe barcode en verdwijnt de oude kaart. Hierdoor wordt fraude uitgesloten.

Ook woekerprijzen kunnen een halt toe worden geroepen. „De promotor kan aangeven of de prijs vast staat of dynamisch is. Dit is achteraf niet meer te wijzigen. Bij een dynamische prijs kan hij wel een boven- en ondergrens aangeven.”

De grootste concurrent is Live Nation. Bloemers verwacht niet dat de ticketgigant blockchain snel zal integreren. „De techniek is nieuw. Bovendien is één van hun grootste verdienmodellen gebaseerd op wederverkoop. Naast TicketMaster zijn ze immers ook eigenaar van Seatwave.”

Een bekende Nederlandse artiest gaat dit jaar kaarten verkopen via het systeem van GUTS. Om wie het gaat, mag Bloemers nog niet zeggen. Ook bedrijven buiten de muziekbranche hebben interesse, waaronder een vliegtuigmaatschappij.