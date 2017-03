Huidkanker detecteren met app

„In Nederland is weinig bekend over melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker”, vertelt directeur Erik de Heus van SkinVision. „Ons gezondheidssysteem is niet ingericht op voorkoming, maar op genezing. Door vroegtijdige signalering kun je echter veel ellende voorkomen.”

Met de app SkinVision is het mogelijk moedervlekken en andere huidaandoeningen te controleren. Gebruikers maken een foto van de moedervlek en sturen deze, na het beantwoorden van een aantal vragen, naar de servers van SkinVision. Binnen enkele seconden krijgt de gebruiker een risicoanalyse terug. Bij een verhoogd risico luidt het advies dat de gebruiker een dokter moet raadplegen, bij een medium risico wordt aangeraden de vlek regelmatig te controleren.

De Heus is sinds de start in 2012 als investeerder bij de app betrokken. „Mobiele gezondheidsapps zoals SkinVision kunnen artsen ontlasten. Mensen die zich zorgen maken, kunnen thuis een eerste controle doen, waardoor het aantal onnodige bezoekjes aan de huisarts afneemt.”

Critici vrezen dat de app mensen onnodig zorgen laat maken. De Heus geeft toe dat de app een moedervlek een hoog risico kan geven, en dat na controle kan blijken dat er niets fout is. „Maar als een huisarts iemand doorstuurt, kan het ook om een goedaardige tumor gaan.”

Hij wijst erop dat het belangrijker is om te voorkomen dat een moedervlek een groene rating krijgt, terwijl de patiënt wel risico loopt. „Dermatologen toetsen alle foto’s die naar het systeem worden gestuurd. Zij gaan na of het oordeel van het algoritme overeenkomt met hun kijk en passen het advies zo nodig aan. Op deze manier wordt het systeem steeds slimmer.”

Gebruikers kunnen de app gratis uitproberen, vervolgens betalen ze €2 per verstuurde foto of €25 voor een jaarabonnement. „In Nieuw-Zeeland wordt het gebruik van de app vergoed door een zorgverzekeraar. Ook in de rest van de wereld willen we naar dat model toe.”