Hoewel na de eerste euforie onduidelijk bleef wat de consument met een 3d-printer moest, waren in het mkb genoeg toepassingen te vinden voor een 3d-revolutie. Veel meer spullen kunnen goedkoop naar specifieke wensen van klanten gemaakt worden. Architecten en ontwerpers kunnen makkelijk en betaalbaar prototypes of kleine series produceren.

De praktijk van de nieuwe apparaten viel echter tegen, merkten internetondernemer Nick Wilderink en sierradenmaker Stein de Haan bepaald niet als enige. De kwaliteit bleek lang niet altijd constant en het printproces voor een redelijk resultaat erg omslachtig. Apparaten van een paar duizend euro leken dan wel aantrekkelijk, voor fatsoenlijke kwaliteit was nog steeds een budget van €30.000 tot 40.000 nodig, stelden ze in 2014 vast.

Dat moest beter kunnen. Vandaar dat de ondernemers onlangs de eerste tien exemplaren van hun zelf ontwikkelde ’hassle free’ Nectar One uitleverden. Met een prijs van bijna €6000 zit de printer van de Arnhemmers in het gat tussen hobby-apparaten en de dure bedrijfsmachines.

Deze week maakte Nectar bekend dat het een groeifinanciering van een miljoen verstrekt heeft gekregen van NIID Capital en participatiemaatschappij PPM Oost. „Waar we de extra financiering voor willen gebruiken, is opschaling van de productie en het versterken van onze commerciële slagkracht”, zegt Wilderink. „Tot nu toe komen al onze klanten uit Nederland, maar we kijken nu ook naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België.” In 2017 hoopt Nectar 400 apparaten te verkopen, om de komende jaren verder op te schalen.