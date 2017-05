Teugelsensor voor paard en ruiter

Oprichtster Menke Steenbergen rijdt zelf al sinds haar derde levensjaar paard. Ze volgde een opleiding tot instructeur en studeerde diergeneeskunde. „Gedurende mijn opleiding kwam ik veel technologie tegen, maar geen toepassingen voor de paardenwereld. Het is een nichemarkt en daardoor voor grote bedrijven niet interessant.”

Tijdens haar studie kwam Steenbergen op het idee om sensoren te bevestigen tussen de teugels en het bit om zo de druk te meten en blesssureleed bij paarden te voorkomen. Ze nam de proef zelf op de som. „Ik kwam erachter dat ik niet symmetrisch reed. Ik gaf rechts twee kilo meer druk dan links.”

De sensoren verbeteren daarmee niet alleen het welzijn van de paarden, maar ook de prestaties van ruiters. „Ik ben gaan testen wat de optimale druk is en kreeg daarbij medewerking van dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels. Samen ontwikkelen we nu trainingsmethoden op basis van de sensoren.”

Er is belangstelling uit binnen- en buitenland. „Met onze sensoren kunnen instructeurs mensen helpen beter te gaan rijden. Ze kunnen gerichter aanwijzingen geven. Nu luidt de aanwijzing: Doe alsof je een spons uitknijpt, maar dat is voor veel ruiters te vaag.”

De data van de sensoren is nu alleen nog uit te lezen op de computer. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van een app waarmee ruiters via audio aanwijzingen krijgen. Ze kunnen dan ook zelfstandig met de teugelsensoren aan de slag.

In de toekomst wil Steenbergen nog meer sensoren voor de paardensport ontwikkelen, bijvoorbeeld om de zithouding van de ruiter te monitoren.