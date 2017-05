Markten transparanter maken

Technologie inzetten om markten transparant te maken is de drijfveer van Pater. Als student Journalistiek startte ze op negentienjarige leeftijd met de website stagerecensies waarop studenten hun stageplek konden beoordelen. Het groeide uit tot Jobsome, door Pater zelf aangeduid als de Tripadvisor voor de arbeidsmarkt.

Op de website kunnen werknemers hun werkgevers beoordelen. Volgens Pater is dit zowel interessant voor werkzoekenden als voor bedrijven. „Werkzoekenden kunnen op zoek naar een bedrijf dat bij hun past. Voor de één is de hoogte van het salaris zeer belangrijk, terwijl bij een ander de werksfeer doorslaggevend is. Bedrijven krijgen door de reviews inzicht in hun bedrijfscultuur zodat ze deze zo nodig kunnen verbeteren.”

Sinds begin dit jaar is Pater ook het gezicht van iCasting. „Het is goed te combineren met Jobsome. Beide bedrijven willen de markt waarin ze actief zijn transparanter maken. Ook de gebruikte technologie is vergelijkbaar.”

Pater benadrukt dat het castingbureau niet alleen bedoeld is voor modellen. „Ook muzikanten, figuranten en hand- of haarmodellen kunnen zich inschrijven.” Onder de negenhonderd opdrachtgevers zitten naast grote commerciële bedrijven, kappersopleidingen en amateurtoneelgezelschappen. Door uitgebreide filteropties krijgen opdrachtgevers alleen geschikte kandidaten te zien.

Op dit moment experimenteert het bedrijf met verschillende verdienmodellen. „Bij een match krijgen gebruikers een mail dat een opdrachtgever interesse heeft. Voor ze de opdracht kunnen bekijken tonen we een advertentie waarvoor we geld ontvangen. Daarnaast zijn we begonnen met iCasting.tv met video’s over acteren en modellenwerk, met tussendoor korte reclames.”

Vorige maand ontving iCasting een investering van €1 miljoen. Het geld wil het online platform gebruiken om het aantal gebruikers fors te laten groeien. „Als we dat gerealiseerd hebben, gaan we de grens over.”