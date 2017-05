Innovatie houdt sierteelt in bloei

Let it Grow mag zich de eerste incubator ter wereld voor bloemen en planten noemen. Het is opgericht vanuit bloemenveiling Royal FloraHolland. „Een heel traditionele wereld”, merkte Tijkotte die er na haar studie bedrijfskunde terechtkwam. „Mensen waren voornamelijk met het product bezig, en niet of nauwelijks met de consument en de veranderende vraag.”

De jonge generatie kijkt volgens haar niet naar een product, maar naar de betekenis. „Ze houden zich bezig met vragen als: eet ik gezond, bewust, biologisch, wat is mijn gedrag? De waarde van bloemen en planten is echter niet zichtbaar, terwijl onderzoek aantoont dat planten de lucht zuiveren en daarmee goed zijn voor de gezondheid en bloemen creativiteit en geluk aanwakkeren.”

Vooral onder jonge mensen koopt een groeiend percentage nooit bloemen en planten. De Amsterdamse bloemenbezorgdienst Bloomon bewijst echter dat met het juiste concept ook jongeren te verleiden zijn tot de aankoop van een boeket. Voor Tijkotte vormt dit bedrijf een grote inspiratie.

De missie van Let it Grow is het leven van mensen in steden gelukkiger en gezonder maken door bloemen en planten. Vorig jaar hebben de eerste zeven groene startups aan het incubatieprogramma deelgenomen. Zij krijgen naast een vaste mentor, een budget van €10.000. Daarnaast krijgen ze toegang tot zowel de sector als de startupwereld.

Een van de eerste deelnemers was Sprinklr. Dit bedrijf biedt een seizoensbox met duurzaam gekweekte planten aan. Een bijpassende app geeft informatie over de planten en stuurt notificaties wanneer ze verzorging nodig hebben. Tijkotte: „We hebben ze onder andere kunnen helpen bij het selecteren van kwekers en bij het zo optimaal mogelijk inrichten van de logistiek.”

Een heel ander concept is Living Light, een lamp die zijn energie uit een plant haalt. Het werkt door het fotosyntheseproces van de plant. Voeding die niet door de plant wordt opgenomen, wordt uitgestoten via de wortels en in de aarde afgebroken door bacteriën. De elektronen die hierbij vrijkomen worden omgezet in elektriciteit. Door de plant aan te raken verschijnt er licht.

„Living Light richtte zich in eerste instantie alleen de productie van een design-lamp. Via Let it Grow zijn ze nu in gesprek met de gemeente Rotterdam om een deel van de stadstuin Sint-Jacobsplaats te verlichten met energie die uit de planten zelf komen. Straatlantaarns kunnen dan tot het verleden behoren.”

Hoewel Let it Grow zich voornamelijk richt op startups die direct de consument bedienen, is de grens flexibel. „Als je de natuur wilt terugbrengen naar de stad, moet je ook de waarde van openbaar groen laten zien. Indirect heeft dat ook effect op de consument.”

Vorige week is de inschrijving voor het tweede incubatieprogramma geopend. Tot 10 september kunnen nieuwe teams zich aanmelden. Tijkotte hoopt op internationale toffe projecten. „Ze moeten uit de ideeënfase zijn, transparant zijn over het productieproces en de wow-factor hebben”, aldus de initiatiefneemster die veel kansen ziet voor ondernemers in de sierteeltwereld. Ook haar eigen handen jeuken om een concept in de markt te zetten. “Ik zou graag de Rituals voor bloemen willen opzetten. Een keten waar mensen geen boeket, maar een emotie kopen.”