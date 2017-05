Apps bouwen zonder programmeerkennis

Betty Blocks is vijf jaar geleden opgericht door Chris en Tim Obdam. „Vijftien jaar geleden zijn we het bedrijf Holder gestart. Onder die naam bouwen we applicaties op maat”, vertelt Chris. „Althans in de beginperiode deed ik dat, mijn broer is geen programmeur en nam vooral de organiserende taken op zich.”

Met de groei van het bedrijf ontstond de behoefte de interne applicaties te verbeteren. „Tim had daar mijn hulp voor nodig had. We besloten daarom een platform te ontwikkelen waarmee hij zonder technische ervaring apps kon bouwen.”

Ook voor externe partijen bleek het platform interessant. „Elk jaar groeit de behoefte aan software”, aldus Chris. „Elk bedrijf heeft software nodig, maar lang niet voor iedereen is een standaard product te vinden. Met Betty Blocks kunnen ze zelf een op maat gemaakte app ontwikkelen.”

Onder de gebruikers van Betty Blocks bevinden zich de gemeenten Hoorn en Zaandam en bedrijven als KPMG, Tele2 en Vivat. „Grote organisaties gebruiken het bijvoorbeeld als een bepaalde afdeling behoefte heeft aan een programma dat de IT-afdeling niet kan leveren. Via ons platform kunnen ze het zelf maken. Kleinere bedrijven kunnen hun eigen CRM-systeem bouwen.”

Via de website loggen klanten in waarna ze via drag and drop componenten kunnen invoegen. „Vrijwel elke zakelijk georiënteerde applicatie kun je met ons platform maken. Iets als het berekenen van weermodellen niet, maar daarvoor kunnen ze terecht bij Holder.”

Hoewel Betty Blocks en Holder gescheiden bedrijven zijn, werken ze nauw samen. Binnenkort verhuizen ze beide vanuit Obdam naar Alkmaar. Bij Holder werken 75 mensen, bij Betty Blocks 35, maar naar verwachting verdubbelt dit jaar zowel de omzet als het aantal werknemers. Klanten komen uit heel Europa en binnenkort volgt Amerika.