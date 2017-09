Verlicht idee na stroomuitval

„Ik bedacht me dat het nog handiger zou zijn om de led-verlichting op mijn kleding te dragen. Dan zou ik immers overal voldoende licht hebben”, vertelt Seijkens. Aan de keukentafel werkte hij zijn idee van een veiligheidsvest met ingebouwde led-verlichting verder uit.

Het project raakte in een stroomversnelling nadat Seijkens er op een verjaardag met een aanwezige brandweerman over sprak. „Hij vertelde dat ze al jaren naar zoiets op zoek waren. Reflecterende hesjes zijn immers pas zichtbaar als er licht op schijnt.”

Seijkens kreeg zakelijke en financiële steun van zijn schoonvader en diens zakenpartner. De eerste vijftig lichtgevende veiligheidsvesten waren voor de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. Zonder enige marketingcampagne kwamen nieuwe aanvragen binnen uit onder andere de scheepvaart en wegenbouw.

De dertigjarige ondernemer is zich ervan bewust dat zijn idee eigenlijk heel simpel is. „Maar het was er nog niet en er is veel vraag naar. Net als de paperclip.” Inmiddels heeft hij patent en octrooi op het light-vest.

In het vest zit een oplaadbare batterij die binnen twee uur vol zit en de led-verlichting honderd uur laat branden. Ondanks alle elektronica weegt het slechts driehonderd gram. Volgens Seijkens zijn de hesjes, die in fabrieken in Tilburg en Nuenen worden gemaakt, niet kapot te krijgen. „De ledverlichting gaat zestigduizend branduren mee en we geven twee jaar garantie.”

Het bedrijf heeft 69 verschillende uitvoeringen in het assortiment, die dankzij een speciale nano-coating op de elektronica allemaal uitwasbaar zijn. „De kleur van het vest en de plaatsing en kleur van de lichtjes verschillen”, vertelt de jonge ondernemer. „Voor personeel dat door rioleringsbuizen moet kruipen, zijn er vesten met schouderverlichting zodat ze altijd voldoende zicht voor zich hebben. De vesten voor kraanmachinisten hebben rode verlichting zodat ze goed te zien zijn vanaf de grond.”

Het vest voldoet aan vrijwel alle bekende veiligheidskeurmerken. Alleen nog niet voor de petrochemische industrie. In die sector gelden strenge eisen, zo moet het vest explosieveilig zijn. Seijkens verwacht dit keurmerk begin 2018 te hebben.

Het bedrijf is ook in gesprek met de landmacht. „We zijn bezig met vesten in legeruitvoering. Het grote voordeel voor militairen is dat ze met ons vest geen zaklamp bij zich hoeven te dragen. Daardoor hebben ze hun handen vrij voor andere zaken.”

Hoewel het product nog geen twee jaar op de markt is, is het al in elf verschillende landen verkrijgbaar. In Groot-Brittannië en Frankrijk werkt het bedrijf met franchisenemers. Seijkens heeft hoge internationale verwachtingen. „In Nederland zijn de straten goed verlicht, waardoor ons vest hier minder noodzakelijk is dan in de rest van de wereld. We zijn nog maar een half jaartje bezig in het buitenland, maar van de achtduizend verkochte exemplaren is meer dan de helft de grens overgegaan.”

De ondernemer hoopt er met zijn vinding toe bij te dragen dat binnen een paar jaar iedereen veilig kan werken. „Het zou mooi zijn als het uiteindelijk verplicht gaat worden.”