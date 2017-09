In beweging door robotbal

Het product is in eerste instantie ontwikkeld om ouderen uit te dagen meer te bewegen, maar vindt steeds meer zijn weg naar fysiotherapeuten en revalidatieartsen. „Je kunt het gebruik helemaal afstemmen op de gebruiker”, vertelt Luc Starmans die Qbi samen met studievriend Tim Dings bedacht. „De begeleider kan instellen met welke arm, been, heup of schouder de bal bestuurd moet worden en of deze daar snel of langzaam op moet reageren.”

Tijdens hun studie Multimedia Design kwamen de oprichters in aanraking met de zorg. „Hoewel zorginstellingen openstaan voor gebruik van technologische hulpmiddelen, verdwijnen veel apparaten na een poosje in de kast, omdat ze te ingewikkeld in gebruik zijn”, vertelt Starmans. „Dat willen wij met ons bedrijf Qineto veranderen.”

Qbi is het eerste product. De ontwerpers hebben gebruikgemaakt van de draadloos bestuurbare bal Sphero die bestaat uit gyroscopen, versnellingsmeters en een motortje met twee wieltjes. Normaalgesproken wordt de bal aangestuurd met een smartphone, maar voor Qbi is speciale software ontwikkeld waardoor de bal op bewegingen reageert. Het systeem is uitgerust met zowel een 3D-camera als infraroodcamera.

Starmans: „De gebruiker hoeft zich alleen op de bal te concentreren. De begeleider start het systeem op en stelt in hoe er getraind moet worden. Na het selecteren van een lichaamsdeel, verschijnt op het beeldscherm een instructie hoe je de juiste bewegingen maakt.”

Ook het brein kan getraind worden. „We leveren kegels met cijfers erop. Gebruikers kunnen uitgedaagd worden om bijvoorbeeld op een totaal van vijftig te komen door de juiste kegels om te stoten.” Bij het systeem worden meerdere ballen geleverd, zodat zowel individueel als tegen een ander gespeeld kan worden. Bij het voetbalspel ligt er bijvoorbeeld een grote bal in het veld en krijgen twee spelers elk een kleine bal waarmee ze de grote bal in het doel moeten ‘schieten’.

Het product is een jaar op de markt en tientallen zorginstellingen in Nederland gebruiken het. „Vooral bij activiteitenbegeleiding van senioren, maar we krijgen steeds meer aanvragen voor andere doelgroepen. Zo blijkt het ook aan te slaan bij mensen met een verstandelijke beperking. Het competitie-element in onze spellen zorgt voor interactie en daar hebben ze plezier aan.”

Ook slechtzienden kunnen aan de spellen meedoen, omdat de ballen verlicht zijn. „Een vrouw met nog maar 10% zicht vertelde dat ze dankzij ons product eindelijk weer samen een activiteit kon doen met iemand die wel goed ziet.”

Starmans en Dings willen met hun bedrijf ook andere interactieve zorghulpmiddelen ontwikkelen, maar voorlopig ligt de focus op Qbi. „We zijn constant op zoek naar nieuwe spel- en therapiemogelijkheden. Zo blijkt het op afstand aansturen van de bal zoveel concentratie te vergen van gebruikers dat ze niet alleen zichzelf, maar ook hun pijn vergeten. We onderzoeken daarom nu hoe Qbi een bijdrage kan leveren aan hersteltherapie.”