Transportnetwerken verbinden

Het bedrijf gebruikt net als concurrerende platformen als Quicargo en UberFreight slimme technologie om vracht en capaciteit te matchen. Het grote verschil is dat Synple zich alleen richt op uitwisseling tussen transporteurs.

Oprichter Roderick Rodenburg werkte tien jaar in de logistiek bij Unilever. „Door afzonderlijke Unilever-bedrijven samen te laten werken, konden we veel lege kilometers uit het vervoer halen. Ik realiseerde me dat dit ook tussen bedrijven onderling zou werken.”

Samen met medeoprichter Machiel Resink startte hij een project met een groep verladers en transporteurs. „We ontdekten al snel dat het verbinden van individuele opdrachtgevers veel minder efficiënt was dan het onderling verbinden van transporteurs. In Europa wordt het grootste deel van het wegtransport door verladers rechtstreeks aanbesteed. Voor het verbinden van de transportnetwerken is daardoor geen directe inmenging van de verlader nodig.”

Dat zijn bedrijf zich niet in de commerciële relatie tussen verlader en transporteur mengt, zorgt er volgens Rodenburg voor dat transporteurs meer bereid zijn om data te delen. „Onderlinge samenwerking is in de transportwereld heel normaal. Een transporteur uit Tilburg rijdt niet voor één pallet naar Friesland, maar zoekt een collega-transporteur die toch al die kant uitgaat. Ons platform maakt die zoektocht eenvoudiger.”

Via Synple krijgt de transporteur inzicht in zijn eigen lege capaciteit en vervolgens suggesties hoe die te vullen met de planning van een ander. „Wij maken de match op basis van beschikbare ruimte, niet op wie de laagste prijs biedt”, aldus Rodenburg. „Dat is het meest kostenefficiënt. Het leidt tot besparing van wegkilometers, minder CO2-uitstoot en meer winst voor de transporteur.”