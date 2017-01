Samsung lanceert nieuwe Galaxy A

De A5 heeft een 5,2 inch-scherm en draait op een 1,9 GHz Octa Core-processor. De A3 is in beide opzichten het kleinere broertje. Het 4,7 inch-display wordt aangestuurd door een 1,6 GHz Octa Core-motor. Ook de camera's zijn verschillend. In de A5 zitten twee 16 megapixel-camera's terwijl de A3 het met een 8 megapixel-camera moet doen aan het de voorzijde een 13 megapixel-camera aan de achterkant.

Voor een aantal nieuwe zaken heeft de A-serie leentjebuur gespeeld bij het vlaggenschip van Samsung, de Galaxy S7. Zo zijn de nieuwe A's spatwater- en stofdicht, bezitten ze een USB-C-poort en is Always on Display met beide toestellen mogelijk waardoor je niet je hele telefoon hoeft aan te zetten om de tijd te checken of om te zien of je nog gemiste oproepen of appjes hebt.

De A5 en A3 moeten op 3 februari in de winkels liggen. Voor de A5 ben je 429 euro kwijt, de A3 kost 100 euro minder. Voor beide modellen zijn er drie kleurenopties beschikbaar: Black Sky, Gold Sand en Peach Cloud.