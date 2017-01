Verhoeven (D66) is 'beste IT-politicus'

AG Connect vroeg ICT-bedrijven naar hun mening. Volgens branchevereniging Nederland ICT heeft Verhoeven gezorgd voor een samenhangende visie van D66 op de digitale economie. ''Hij kijkt daarmee een stuk verder vooruit dan de meeste van zijn collega's.'' Beveiliger DearBytes is blij dat Verhoeven het gebruiken van zero-day-exploits (onbekende kwetsbaarheden) wil verbieden. ''Hij voert een eenzame strijd om andere Kamerleden enigszins te laten begrijpen waar ze in dit geval over stemmen'', meldt het bedrijf. Ook Kaspersky en Intel prijzen Verhoeven.