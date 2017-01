Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Verzekeraar vervangt personeel door ai

37 min geleden

TOKIO - Een Japanse verzekeraar is van plan medewerkers te ontslaan en te vervangen door kunstmatige intelligentie (ai). Fukoku stapt over op een systeem dat is gebaseerd op de supercomputer Watson van IBM. De computer moet verklaringen van artsen scannen en daar onder meer diagnoses, ingrepen en behandelduur uit halen, zodat de facturen kunnen worden betaald.