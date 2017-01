Brussel wil af van cookiewet

„Het is vervelend voor een internetgebruiker om voortdurend om toestemming voor cookies te worden gevraagd”, aldus EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Markt). Voor zaken die de privacy niet raken, zoals de opslag van boodschappen in elektronische winkelwagentjes, vervalt de toestemming.

De Nederlandse cookiebepaling is sinds 2012 geldig en is rechtstreeks afgeleid van de Europese privacyrichtlijn. De bepaling moet de privacy van internetters beschermen. Want bij het openen van websites worden er vaak cookies op de computer geplaatst, die ongezien gegevens verzamelen.

Eerder kwam er al kritiek op de wet omdat de meeste gebruikers de melding zonder te kijken wegklikken. Daarmee schiet de melding zijn doel voorbij.