Storing bij Rijksoverheid grotendeels verholpen

Mensen die zich proberen aan te melden op MijnOverheid.nl krijgen de melding 'Als gevolg van onderhoud is MijnOverheid op dit moment niet beschikbaar'. Gebruikers wordt opgeroepen om het later nog eens te proberen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt de storing. Een woordvoerder vermoedt dat een netwerkprobleem de boosdoener is geweest. Het is nog niet bekend hoelang de storing nog gaat duren.

Via website AlleStoringen.nl bleek dat veel mensen last hebben van de problemen. Via Twitter gaf een woordvoerder aan dat de storing bekend is en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Een oorzaak is nog niet genoemd.