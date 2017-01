Google koopt ontwikkelaarsdienst Twitter

Fabric werd in 2014 door Twitter gekocht. Het platform is bedoeld om appontwikkelaars te helpen de ''stabiliteit, distributie, inkomsten en identiteit'' van hun producten te verbeteren. Fabric maakte het bijvoorbeeld mogelijk om in apps in te loggen met je Twitter-inloggegevens en om tweets in andere apps te tonen.

Onderdeel van fabric was Crashlytics, waarmee crashes van apps konden worden gerapporteerd en geanalyseerd. Google geeft aan dat dat onderdeel waarschijnlijk een belangrijke component van het nieuwe Firebase wordt.