Pete Distad, die de nieuwe functie van Twerdahl eerder vervulde, gaat zich als leidinggevende richten op content. Zijn opvolger werkte behalve voor Amazon in het verleden ook voor Netflix en Roku.

Dat Twerdahl nu binnen is gehaald, wijst volgens Bloomberg op een hernieuwde focus op Apple TV en op het bieden van meer content voor het apparaat. Mislukte onderhandelingen zorgden er in het verleden voor dat dit laatste in de ijskast werd gezet.