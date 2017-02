SuperKlaver is overigens geen officiële game van GroenLinks. "Eerlijk gezegd heb ik het spelletje in mijn vrije tijd in elkaar geflanst," laat de 26-jarige Dingemans weten aan Bright.

De partij ziet er echter wel de humor van in. "Het is grappig en past goed bij de toon van het internet. Wij geloven erg in grassroots campagnevoeren. Bij de campagne van Bernie Sanders zag je ook veel van dit soort initiatieven," aldus een woordvoerder van GroenLinks.

SuperKlaver is hier te spelen.