Oud-minister onderzoekt seksklachten Uber

Het onderzoek is het gevolg van een blogpost van programmeur Susan Fowler, die in december was vertrokken bij Uber. Ze schreef dat haar baas al op haar eerste werkdag seks met haar wilde. Ze meldde het bij personeelszaken, maar die afdeling deed niets. Fowler kon kiezen: overstappen of een slecht beoordelingsgesprek accepteren. Later hoorde Fowler dezelfde verhalen van andere vrouwen.

''Wat Fowler beschrijft is verschrikkelijk en gaat in tegen alles waar Uber voor staat en in gelooft'', schreef topman Travis Kalanick in een reactie.