Apples ’ruimteschip’ open in april

37 min geleden

Het nieuwe hoofdkantoor van iPhone-maker Apple zal in april zijn deuren voor werknemers openen. De nieuwe campus, Apple Park genaamd, is meer dan 70 hectare groot en het gebouw is bekleed met de grootste gebogen glaspanelen ter wereld.