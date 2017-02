Paniek om lek online beveiligingsdienst

De fout is al enige tijd aanwezig in de code van de dienst, maar werd pas ’geactiveerd’ toen het overschakelde op een nieuwe werkwijze. Het probleem werd ontdekt door Tavis Ormandy van Googles Project Zero, een tak van het bedrijf dat onderzoek doet naar allerlei soorten internet- en softwarebeveiliging. Ormandy ontdekte dat hij door dit lek toegang had tot enorme hoeveelheden gevoelige data.

CloudFlare heeft in zeven uur tijd nadat de onderzoeker contact met het bedrijf had gezocht de fout opgelost en ervoor gezorgd dat de gegevens niet meer toegankelijk zijn. Ook is het bedrijf nagegaan of de data al eerder eens gestolen en gepubliceerd is, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

CloudFlare biedt diensten aan voor websites om dataverkeer van en naar hun site goed en veilig te laten verlopen. Het bedrijf is wellicht het beste bekend om zijn anti-DDoS-aanvaltechnieken.