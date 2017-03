Topman Uber trekt boetekleed aan

Kamel en Kalanick krijgen het in de video, die begin februari werd opgenomen, aan de stok over de ritprijzen van Uber. De chauffeur geeft aan dat hij, doordat die prijzen enorm zijn verlaagd, bankroet is. Kalanick raakt uiteindelijk geïrriteerd. ‘’Sommige mensen willen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen problemen. Ze geven altijd iemand anders de schuld van alles in hun leven’’, aldus de topman van Uber, voor wie de conversatie daarna klaar lijkt te zijn.

In de e-mail geeft Kalanick aan dat hij zich schaamt voor zijn gedrag. ‘’Zeggen dat ik me schaam, is een enorm understatement. Mijn taak als leider is leiden en dat begint met je gedragen op een manier waar wij allemaal trots op zijn. Dat is niet wat ik deed en het kan niet worden uitgelegd.’’

Grimmige herinnering

Kalanick stelt dat het duidelijk is dat de video een weerspiegeling is van hem. ‘’En de kritiek die we hebben gekregen is een grimmige herinnering dat ik fundamenteel moet veranderen als leider en volwassen moet worden. Dit is de eerste keer dat ik bereid ben toe te geven dat ik leiderschapshulp nodig heb en ik ben ook van plan dat te krijgen.’’

Uber ligt de laatste tijd overigens behoorlijk onder vuur. Begin deze week maakte het bedrijf nog bekend dat bestuurder Amit Singhal van Uber Technologies vertrekt, nadat aan het licht was gekomen dat bij zijn vorige werkgever Google een onderzoek naar hem liep vanwege seksuele intimidatie. Donderdag spande Waymo, een zusteronderneming van Google die werkt aan de zelfrijdende auto, een rechtszaak aan tegen de taxidienst over diefstal van bedrijfsgegevens. Het Amerikaanse bedrijf beschuldigt concurrent Uber daarnaast van het schenden van patenten en van oneerlijke concurrentie. Een paar dagen voordat dit bekend werd, beschuldigde voormalig programmeur Susan Fowler in een blog haar baas dat deze seks met haar wilde en dat Uber haar klachten daarover negeerde. ''Wat Fowler beschrijft is verschrikkelijk en gaat in tegen alles waar Uber voor staat en in gelooft'', schreef topman Kalanick daarna in een reactie.