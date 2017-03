Eric Schmidt enthousiast over nieuwe batterij

Bloomberg schrijft dat Schmidt erg opgetogen is over de uitvinding. De nieuwe batterij van Goodenough is van glas gemaakt en kan veel meer energie leveren zonder oververhit te raken. Bijkomend voordeel is dat het glas van de batterijen gemaakt kan worden met het ruim in de natuur voorradige natrium.

Vooral makers van elektrische auto's en energiemaatschappijen kunnen de nieuwe batterij goed gebruiken. Elektrische auto's hebben nu nog een 'beperkte' actieradius en dat kan met de uitvinding van Goodenough weleens tot het verleden behoren. Voor energiemaatschappijen biedt de glazen batterij nieuwe mogelijkheden om energie uit wind en zon langdurig op te slaan.