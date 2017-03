Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Privacy kijkers smart-tv fors onder de maat

1 uur geleden

AMSTERDAM - Producenten van smart-tv's waarschuwen gebruikers nauwelijks dat de privacy van gebruikers wordt geschonden bij normaal kijkgedrag. Die waarschuwing geeft Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA), in een wetenschappelijk artikel dat gepubliceerd is in 'Telecommunications Policy'.