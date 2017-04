'Nobelprijs informatica' voor uitvinder web

De Association for Computing Machinery heeft dinsdag bekendgemaakt dat Berners-Lee dit jaar wint. De uitreiking is op 24 juni in San Francisco, in het hart van Silicon Valley.

Berners-Lee werkte voor het CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek bij Genève. In augustus 1991 zette hij de eerste website ter wereld online, info.cern.ch, zodat wetenschappers hun kennis met elkaar konden delen. Berners-Lee ontwikkelde het systeem erachter, het Hypertext Transfer Protocol of HTTP, en de computertaal die daarvoor werd gebruikt, de Hypertext Markup Language of HTML. Ook bouwde hij de eerste browser.

Binnen een paar jaar waren er al een paar duizend websites, en inmiddels zijn het er meer dan een miljard.