Nieuw Samsung-toestel breekt records

Volgens de Zuid-Koreaanse zakenkrant Hanguk Kyungjae is de S8 zo in trek, omdat consumenten lang hebben moeten wachten na het debacle met de Note 7. Die werd in september van de markt gehaald, een paar weken na de lancering, omdat batterijen in brand bleken te kunnen vliegen. Om over dat fiasco heen te komen, heeft Samsung de laatste weken veel reclame gemaakt voor het nieuwe toestel. Ook dat lijkt te hebben geholpen.

Wie de S8 nu bestelt, ontvangt het rond 17 april. Op 21 april moet de officiële verkoop beginnen. In Nederland kost het toestel 799 euro.

Samsung verwacht een bijzonder hoge winst in het tweede kwartaal.