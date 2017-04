Apple dreigde Uber uit App Store te gooien

Dat blijkt uit een profiel van Kalanick in de New York Times. Uber bleek namelijk de iPhones van huidige én voormalige klanten te volgen, iets dat expliciet niet is toegestaan door producent Apple. Om het nog iets erger te maken, had Uber ook ervoor gezorgd dat dit niet gebeurt in de buurt van het hoofdkantoor van Apple.

Dat leidde in 2015 dus tot een bijeenkomst van de twee tech-topmannen, waarin Cook volgens de Amerikaanse krant droogjes zou hebben gesteld: „Zo, ik heb gehoord dat je een aantal van onze regels hebt gebroken.” Vervolgens dreigde Cooke om de app van Uber uit de App Store te verbannen, waarop Kalanick beterschap beloofde.