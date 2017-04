Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kinder-app Hoi Dokter en Jeroen Bosch winnen 'internet-Oscar'

1 uur geleden

NEW YORK - Een Nederlandse app die zieke kinderen voorbereidt op het ziekenhuis en een website over schilder Jeroen Bosch hebben dinsdag Webby Awards gekregen. Het zijn de belangrijkste digitale prijzen in de wereld, die ook wel de 'internet-Oscars' worden genoemd. De prijzen worden op 16 mei uitgereikt.