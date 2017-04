Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

SUV met zelfrijdende Apple-technologie gespot

19 min geleden

CUPERTINO - Voor het eerst is een Lexus met zelfrijdende technologie van Apple gespot op de weg. Dat was in Silicon Valley. De foto’s van de rit zijn doorgespeeld aan persbureau Bloomberg.