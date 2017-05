premium

Nederlands algoritme detecteert hack Twitter

37 min geleden

ENSCHEDE - Een algoritme dat is ontwikkeld door een Nederlandse studente is in staat om gehackte Twitteraccounts op te sporen. Computable schrijft dat de studente, Meike Nauta, zes eigenschappen heeft gedefinieerd waarmee een score wordt bepaald. In 99 procent van de gevallen is aan de hand van die score vast te stellen dat een tweet niet gestuurd is door de eigenaar van het Twitteraccount.