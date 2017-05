Elon Musk wil internetsatellieten lanceren

Dit jaar en volgend jaar moeten een paar prototypes de ruimte in gaan om de technologie te testen. De eerste echte satelliet moet in 2019 worden gelanceerd en in 2024 moet het netwerk actief zijn.

4425 satellieten rond de aarde

Volgens de vicepresident van het bedrijf, Patricia Cooper, moeten er in totaal 4425 satellieten in een baan rond de aarde komen. Dat is drie keer zo veel als alle huidige satellieten bij de aarde. De SpaceX-satellieten moeten op 1110 tot 1325 kilometer boven het aardoppervlak komen te staan. Voor communicatiesatellieten is dat vrij laag, de meeste staan hoger. Volgens Cooper is het systeem simpeler dan overal gaten te graven en breedbandkabels te leggen.

Het plan doet denken aan internet.org, het project van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Die wil satellieten lanceren om afgelegen en arme delen van Afrika aan te sluiten op de digitale snelweg. De raket met de eerste Facebook-satelliet ontplofte in september op de ruimtebasis van SpaceX, een paar dagen voor de lancering. De oprichter van SpaceX is Elon Musk, de man achter PayPal en Tesla.