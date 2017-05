Nederlandse piloten zijn tegen laptopverbod

In maart kondigde de regering van de Amerikaanse president Donald Trump al een verbod af op elektronische apparatuur in de handbagage vanaf een aantal Arabische en Turkse vliegvelden. De Amerikanen vrezen dat terroristen explosieven in de elektronica kunnen verstoppen. Amerika zou nu ook de Europese luchtvaartmaatschappijen willen verplichten de elektronica bij elkaar in een container in het vrachtruim te vervoeren.

Een VNV-woordvoerder zegt tegen de NOS dat er grote risico's kleven aan het vervoeren van elektronica met lithium-batterijen. Als een van de apparaten in brand vliegt, kan de bemanning de brand tijdens de vlucht niet blussen. Bovendien kunnen terroristen een explosief ook in het vrachtruim laten ontploffen, redeneert de VNV.

Deze week overleggen Amerikaanse en Europese topambtenaren met elkaar over de Amerikaanse eisen. De VNV lobbyt bij ministeries in Den Haag om te voorkomen dat de VS het laptopverbod ook aan de Europese luchtvaart oplegt.