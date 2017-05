Amazon werkt aan eigen supermarkt

Het concept heet Amazon Go. Er is al een proefwinkel in Seattle. De winkel heeft sensoren en klanten gebruiken een app. Als iemand een product uit een schap haalt en in een tas stopt, verschijnt dat in een winkelwagentje in de app. Bij het verlaten van de winkel wordt de rekening afgeschreven van het account van de klant.

''No Lines. No Checkout. (No, Seriously.)'' is de reclameslogan van de supermarkt. Amazon wil die slogan beschermen en heeft de slogan daarom aangemeld bij de Europese en Britse autoriteiten. Dat suggereert dat Amazon de winkel ook hier wil uitrollen. Amazon heeft al een eigen dienst om boodschappen te bezorgen, AmazonFresh.