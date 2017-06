App Store levert ontwikkelaars meer dan 70 miljard dollar op

Klanten ontdekken elke dag nieuwe apps en games in de App Store. Denk aan hits als Pokémon GO en Super Mario Run, maar ook aan andere opvallende titels als CancerAid, SPACE by THIX, Zones for Training with Exercise Intensity, Vanido, Ace Tennis en Havenly.

“Mensen over de hele wereld zijn dol op apps en onze klanten downloaden ze in recordaantallen”, aldus Philip Schiller, Senior Vice Pesident Worldwide Marketing van Apple. “Een opbrengst van 70 miljard dollar voor ontwikkelaars is echt ongelofelijk. We staan versteld van alle fantastische nieuwe apps die onze ontwikkelaars maken. We kunnen niet wachten om ze volgende week weer te zien bij onze Worldwide Developers Conference.”

App Store-ontwikkelaars over de hele wereld maken apps voor klanten in 155 landen die hun leven verbeteren, het bedrijfsleven transformeren en de cultuur vormgeven. De categorieën ‘Games’ en ‘Amusement’ leveren de hoogste opbrengsten op, maar ook ‘Lifestyle’ en ‘Gezondheid en fitness’ zijn het afgelopen jaar met meer dan 70 procent gegroeid. ‘Foto en video’ is een van de snelst groeiende categorieën, met een groei van bijna 90 procent.

Dankzij het bedrijfsmodel op basis van abonnementen, dat nu voor alle 25 appcategorieën beschikbaar is, is het aantal actieve betaalde abonnementen in de App Store jaar-op-jaar met 58 procent gestegen. Klanten nemen abonnementen op allerlei diensten, waaronder bekende namen als Netflix en Hulu, maar ook nieuwkomers als Tastemade, een modern mobiel kooknetwerk, en apps voor fotobewerking zoals Over en Enlight.