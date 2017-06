Apple komt met Siri-speaker

De functies van de speaker komen grotendeels overeen met wat Siri op de iPhone en iPad kan. Zo is het mogelijk om zoekopdrachten te geven, afspraken in te plannen, contacten te bellen en muziek af te spelen.

Mochten gebruikers ook slimme huishoudelijke apparaten hebben, dan zijn deze ook aan te sturen via stemcommando's voor de HomePod.

Om zich van de concurrentie te onderscheiden, zet Apple vooral in op geluidskwaliteit. De speaker bevat hiervoor technologie waardoor delen van de muziek gericht kunnen worden 'uitgezonden' zodat het een vol geluid in elke kamer kan laten horen.

De HomePod kost in de Verenigde Staten $349 en komt daar in december uit. In andere landen komt hij pas volgend jaar uit.

Aartsvijand Google heeft onlangs ook een slimme speaker gelanceerd, Google Home genaamd. Voorloper op dit vlak was echter Amazon, dat met zijn Echo-speaker deze markt aanboorde.