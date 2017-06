Met 6 teraflops GPU, en 12 GB RAM geheugen, een snellere processor, een vernieuwd koelingsysteem en een 1 TB harde schijf is de Xbox One X de snelste spelcomputer ooit. En het grappige is; de console is bovendien nog kleiner dan de vorig jaar geïntroduceerde Xbox One S. De nieuwe spelcomputer ondersteunt 4K games, HDR en Dolby Atmos en kan bepaalde games in 4K resolutie laten draaien op 60 frames per seconden.

De beelden van de nieuw aangekondigde racegame Forza Motorsport 7 toonde precies dat. Als alle grafische toeters en bellen worden ingezet, krijg je ongekend gedetailleerde beelden en een waanzinnig gevoel voor snelheid. De getoonde race in Dubai in een Porsche conceptcar was grafisch zeer indrukwekkend. Daar mag je als consument dan ook flink voor in de buidel tasten, de Xbox One X kost €499, maar gezien de krachtige hardware die spelers ervoor terugkrijgen, is het een faire prijs.

Toch is de Xbox One X geen volledig nieuwe spelcomputer. Het is feitelijk de high-end versie binnen de Xbox One familie, die bestaat uit de originele Xbox One, de Xbox One S en dus nu ook de Xbox One X. Alle nieuwe games die dit najaar en in 2018 verschijnen, draaien op alle Xbox One spelcomputers, alleen zien die games er verreweg het beste uit op een Xbox One X, mits je natuurlijk een 4K televisie hebt die alle nieuwe audiovisuele pracht en praal ondersteunt. Alle huidige Xbox One titels en – accessoires blijven gewoon speelbaar op de Xbox One X, en veel bestaande spellen krijgen een zogenaamde upgrade zodat ze gebruik gaan maken van alle nieuwe technieken, zoals Gears of War 4, Final Fantasy 15, Resident Evil 7 en Ghost Recon: Wildlands.

Forza Motorsport 7 Assassin’s Creed - Origins Anthem

Er werden heel veel games getoond tijdens de persconferentie, 42 in totaal, waarvan 22 een vorm van exclusiviteit kenden. Opvallend was de diversiteit van het aanbod waarbij bovendien veel ruimte was voor indie-titels en kleurrijke games. Een vervolg op het prachtige platformspel Ori and the Blind Forest bijvoorbeeld ; Ori and the Will of the Wisps. De ondersteunde muziek beroerde menigeen in het publiek. Fijn was ook de terugkeer van Sea of Thieves, een open-wereld humoristische piratengame waarin je samen met vrienden op avontuur mag. Het spel heeft veel potentie en laat je Pirates of the Caribbean naspelen met een dikke knipoog.

Natuurlijk was er ook genoeg actie te halen van grote Triple A games. Ubisoft toonde Assassin’s Creed: Origins - die overigens ook voor de PlayStation 4 en pc verschijnt - met als decor deze keer het oude Egypte. Het lijkt erop dat Ubisoft de franchise hiermee weer terug op de kaart zet. Het open-wereld, GTA-eske Crackdown 3 verschijnt 7 november gelijktijdig met de Xbox One X en laat je als superagent tegen een stad vol criminelen knokken. En State of Decay 2 is een coöperatieve zombiesurvival game

De grote afsluiter van de Xbox One persconferentie was opvallend genoeg Anthem; een nieuw RPG-actie online coöperatief spel van ontwikkelaar BioWare en uitgever Electronic Arts. Opvallend omdat dit geen exclusieve titel is. Eerlijk is eerlijk, Anthem als een potentiele “game of the show” met zijn mix van Destiny, Mass Effect en Horizon, maar het publiek had op zijn minst een kleine teaser van Halo 6 of een eigen, nieuwe ip van Microsoft als slotakkoord verwacht.