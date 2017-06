Deze klassieke games heeft miniversie Super Nintendo

Met de Nintendo Classic Mini kunnen gebruikers weer even terug naar de jaren negentig, om tijdloze klassiekers te spelen. Het systeem kan aangesloten worden op HD-tv’s, via een HDMI-kabel.

Op de ’mini’ is het spel Star Fox 2, dat nooit werd uitgebracht, nu gespeeld worden. Een vervolg op het populaire spel Star Fox, dat in Europa onder de naam Starwing is uitgebracht.

"Spelers moeten hun vaardigheden bewijzen door het eerste level van het originele Star Fox te vervolmaken om zo Star Fox 2 vrij te spelen", meldt Nintendo.

Deze 21 games kun je spelen op het Classic Mini:

· Contra III: The Alien Wars

· Donkey Kong Country™

· EarthBound™

· Final Fantasy III

· F-ZERO™

· Kirby™ Super Star

· Kirby’s Dream Course™

· The Legend of Zelda™: A Link to the Past™

· Mega Man® X

· Secret of Mana

· Star Fox™

· Star Fox™ 2

· Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

· Super Castlevania IV ™

· Super Ghouls ’n Ghosts®

· Super Mario Kart™

· Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars™

· Super Mario World™

· Super Metroid™

· Super Punch-Out!!™

· Yoshi’s Island™

Origineel uit 1990

De originele Super Nintendo werd in 1990 in Japan uitgebracht en twee jaar later in Europa. De 16-bits spelcomputer ging de concurrentie aan met de Sega Mega Drive en was de opvolger van het tussen 1983 en 1987 wereldwijd geïntroduceerde Nintendo Entertainment System (NES) dat 8-bits was.

Afgelopen week werd bekend dat de NES Mini na april niet meer geleverd wordt. Het in november gelanceerde apparaat was nog altijd zo populair dat het nauwelijks verkrijgbaar was. Nintendo liet weten dat het nooit de bedoeling was dat de NES Mini een permanent verkrijgbaar product zou worden.