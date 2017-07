Apple strikt Dwayne Johnson voor Siri-reclame

Johnson schreef afgelopen weekend op Twitter dat hij voor Apple de 'grootste, coolste, gekste, vetste en meest hilarische' film ooit had gemaakt. Het leverde meteen allerlei geruchten op. Zo werd gesuggereerd dat Apple met Johnson werkte aan unieke content voor een nieuwe videodienst. Een paar uur na zijn tweet, gaf Johnson tekst en uitleg. Hij speelt in een reclame van de techgigant.

De commercial staat inmiddels op YouTube. In de video vult The Rock zijn dag met de meest waanzinnige avonturen. Apples spraakassistent Siri helpt hem daarbij. Voor Apple is het laten slagen van Siri van groot belang. Later dit jaar brengt het bedrijf de slimme HomePod-speaker op de markt. Het apparaat is voor een groot deel afhankelijk van Siri.