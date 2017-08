Instagram Stories passeert Snapchat

Volgens de app wordt Instagram momenteel meer dan 32 minuten per dag gebruikt door jongeren onder de 25 jaar. Gebruikers boven de 25 zitten op zo'n 24 minuten per dag.

Die cijfers zijn hoger dan de cijfers die Snapchat afgelopen februari deelde, zo vergelijkt Techcrunch. Snap stelde toen dat zijn app in de leeftijdscategorie tot 25 jaar zo'n halfuur per dag wordt gebruikt en in de categorie daarboven op twintig minuten.

Instagram Stories werd een jaar geleden vooral gezien als een kloon van Snapchat. Inmiddels gebruiken meer dan 250 miljoen mensen de functie.