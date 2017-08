'WhatsApp werkt aan betaalsysteem'

Meer dan alleen een verwijzing naar WhatsApp Payments is niet gevonden en het is dan ook nog een raadsel wanneer deze nieuwe functie live gaat. Wie nu op een snelle en makkelijke manier geld wil overmaken naar bekenden, heeft overigens al flink wat mogelijkheden om dat te doen. Zo is in Nederland de app Tikkie van ABN Amro populair.

Het lijkt voor de hand te liggen dat WhatsApp Payments gebaseerd zal zijn op hetzelfde systeem als Payments in Facebook Messenger. WhatsApp is immers eigendom van Facebook.