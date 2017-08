Studenten ontwerpen 'robotpak' voor verlamden

Ruben de Sain, zelf dwarslaesiepatiënt, gaat het pak publiekelijk uitproberen. De studenten willen er vervolgens in oktober mee naar de Cybathlon Experience, die ze omschrijven als een soort Paralympische Spelen met bionische hulpmiddelen. Ze hopen daar te laten zien dat iemand met verlamde benen kan opstaan van een lage bank, over ruw terrein kan lopen of zelfs een trap op kan komen.

''Het lopen draagt ook bij aan de algehele mentale en fysieke fitheid en heeft een gunstig effect op bijkomende complicaties van een dwarslaesie, zoals blaas- en darmproblematiek'', zegt Ilse van Nes, revalidatiearts bij de Sint Maartenskliniek. Maar volgens Ruben de Sain, die er al mee bekend is, betekent het nog veel meer: ''Dat je na tien jaar gewoon weer kan staan en familie en vrienden op ooghoogte kan aankijken, geeft me een ontzettend fijn gevoel.''