Hulu verwacht meer abonnees na winst Emmy

"De Emmy's staan over de hele wereld bekend als de ultieme bevestiging van je strategie", zegt directeur Craig Erwich van Hulu tegen The Wrap. "We hopen dat een prijs als deze voor een van onze shows een aanzuigende werking heeft", aldus Erwich die uitlegt dat het streamingbedrijf hoopt dat het mensen over de streep trekt een abonnement te nemen.

"Zo'n prijsuitreiking is geen wedstrijdje tussen Hulu en Netflix. Er was goede concurrentie", zegt de directeur op de vraag hoe het voelt om het grote Netflix te verslaan. Hulu telt momenteel 32 miljoen gebruikers tegenover 104 miljoen voor Netflix.

Hulu's The Handmaid's Tale won zondag een Emmy en liet series als The Crown, House of Cards en Stranger Things van Netflix, This Is Us (NBC), Westworld (HBO) en Better Call Saul (AMC) achter zich. De streamingdienst bestelde in mei al een tweede seizoen van de show The Handmaid's Tale, dat naar verwachting in 2018 te zien zal zijn.