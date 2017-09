Oprichter Bas van der Putten kwam op het idee omdat hij bij zijn werkgever een maandelijks telecombudget te verspijkeren had, maar niet een bedrag vooruit kon krijgen om daarmee de aanschaf van een telefoon te financieren. „Toen dacht ik: waarom gaan we die niet leasen?”

Hiermee wil Go Lemon inspelen op de trend dat producten diensten worden, en niet voor bezit maar voor gebruik betaald wordt. Na een succesvolle test begin dit jaar met de iPhone 7 en een kleine financieringsronde is het bedrijf nu klaar voor de iPhone X, die vanaf begin november in de winkel ligt.

Jaar

Wie de telefoon koopt, moet daar tenminste €1159 voor neerleggen. De variant met meer opslag gaat zelfs €1329 kosten. Deze duurste variant biedt Go Lemon aan voor €199, en maandelijks komt daar €59 bij. Na een jaar stopt de overeenkomst, die niet door het BKR wordt geregistreerd.

Voor wie snel geld wil verdienen, is de constructie niet de beste optie. De totale kosten na een jaar bedragen €907. De kans is groot dat de iPhone X van €1329 dan nog meer dan €700 waard is. Oftewel: wie nu koopt en de telefoon een jaar later op marktplaats zet, heeft voor een jaar gebruik driekwart betaalt van wat hij aan Go Lemon zou hebben overgemaakt.

Geen prijsvechter

Maar: dan loop je wel het risico dat er iets kapot gaat, en een reparatie kost al gauw meer dan €200. Van der Putten erkent evenwel dat Go Lemon ‘geen prijsvechter’ is. „We hebben ook onze kosten, en kunnen nu niet weten of de waarde over een jaar mee- of tegenvalt. Daar moeten we allemaal rekening mee houden.”

Behalve de iPhone X kunnen klanten ook voor de iPhone 8 of 8 Plus kiezen. Het model van Go Lemon lijkt op het Apple Upgrade Program van Apple zelf, waarmee klanten voor een vast bedrag per maand altijd de nieuwste telefoon in huis hebben. Het Upgrade Program is echter niet in Nederland beschikbaar.

